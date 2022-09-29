АБР хочет инвестировать в новые проекты ВИЭ в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) продолжит поддерживать усилия Азербайджана по увеличению доли возобновляемой энергии.

Об этом сказал журналистам генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков на брифинге для СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы полностью поддерживаем усилия правительства Азербайджана по увеличению доли возобновляемой энергии и общих энергетических мощностей за счет развития оффшорной солнечной энергетики и будем тщательно рассматривать любые возможности для инвестиций в эту область", - сказал он.

По словам Жукова, недавно АБР утвердил инвестиции в размере около 20-22 миллионов долларов для поддержки проекта в сфере солнечной энергетики Азербайджана.

"Мы очень рады видеть, что Азербайджан имеет амбициозные планы по диверсификации в направлении возобновляемых источников энергии и будем поддерживать правительство, финансируя государственный сектор, а также искать возможности для поддержки частного сектора", - добавил он.

По словам Жукова, в настоящее время АБР приступает к подготовке очередной Стратегии странового партнерства с Азербайджаном, и в ближайший месяц обсудит с правительством приоритетные области для инвестиций на ближайшие 5 лет.