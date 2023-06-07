Министр транспорта Британии

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Алиев

На наших глазах формируется новый мировой порядок. Боевые действия в Украине разрушили традиционную экономику Евразии - и это время не только новых вызовов, но и новых возможностей. Удастся ли спасти мировую экономику от последствий этой войны, и какова будет роль Азербайджана в новой экономике континента?

Ради ответа на этот вопрос в Европе регулярно проводятся различные встречи, переговоры и мероприятия, где политики и эксперты пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Крупнейшая в мире отраслевая организация, Международный транспортный форум ITF, в своих прогнозах на 2023 год отмечает, что крах традиционной логистики в Евразии уже можно назвать одним из самых тяжелых долгосрочных последствий идущей в Украине войны. ITF полагает, что не только европейские страны, но и весь мир сейчас должен объединить усилия для налаживания альтернативных коридоров, потому что под угрозой - вся мировая экономика.

Особенно активно эту идею продвигает Великобритания - страна, исторически сумевшая стать одним из мировых лидеров именно благодаря контролю над глобальными торговыми путями. По стечению обстоятельств, с министром транспорта этой страны, Марком Харпером, нам удалось поговорить именно на очередным заседании ITF.

Крайне занятый (ведь Британия возглавляет организацию и передает президентство Литве) Харпер все-таки согласился уделить мне весь свой короткий перерыв - достаточно было упомянуть, что я из Азербайджана.

"Все мы сейчас - и это становится очевидным в том числе на встречах, подобных этой - пытаемся определить, какие из наших усилий наиболее эффективны. Что именно из того, что мы предпринимаем в связи со всей этой ситуацией из-за нападения России на Украину, самое верное с точки зрения того огромного ущерба, который нанесла эта война мировой транспортной инфраструктуре, включая Каспийский регион", - объясняет министр.

Ущерб глобальной транспортной инфраструктуре действительно огромен, настолько, что никто даже не пытается его посчитать. Огромный поток грузов с Востока на Запад, с Севера на Юг и обратно традиционно, больше века, шел через территорию России (и в том числе Украины). Война и санкции фактически похоронили этот маршрут. Именно в этом и состоит ситуация, с которой, по словам Харпера и пытаются разобраться специалисты в области глобальной логистики.

"Откровенно говоря, наша общая позиция сейчас заключается в том, чтобы страны мира работали в этом направлении сообща, сотрудничали ради восстановления инфраструктуры для поддержки и региональных экономик, и глобальной экономики", - признается британский министр.

Под восстановлением инфраструктуры имеются в виду сразу два важнейших направления. Во-первых это конечно, огромная работа, которая предстоит в Украине после окончания боевых действий - ведь эта страна выступает транзитным пунктом далеко не только для РФ. Украинские порты до начала войны были одними из крупнейших на Черном море. Во-вторых, восстановление инфраструктуры - это один из важнейших аспектов для почти всех стран, стоящих на так называемом Среднем коридоре, одном из важнейших транспортных маршрутов последнего времени.

Средний коридор ведет из Китая в страны Центральной Азии, а далее - через Каспийский регион в Европу. Причем по понятным причинам единственный реальный маршрут этого коридора проходит через Азербайджан. Везти грузы из Центральной Азии в обход Каспийского моря - сомнительное удовольствие, потому что делать это придется либо через Россию, либо через Иран.

Таким образом, именно Азербайджан сейчас стал ключевой страной, через которую должна будет идти большая часть грузов, ранее направлявшихся через Россию по сухопутным маршрутам. Харпер согласен с тем, что у Среднего коридора - большой потенциал, и добавляет, что это "глобальный вопрос". "Роль инфраструктуры в мировой экономике значительно выросла. И это отвечает нашим усилиям: мы нацелены на то, чтобы развивать связность и инфраструктуру глобально", - подчеркивает он.

Инфраструктура - ключевой вызов для прикаспийских стран. Азербайджан, благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, задумался о необходимости наращивания своего транзитного потенциала еще много лет назад. Была модернизирована таможенная инфраструктура, построены порты и судостроительные предприятия, обновлена и реконструирована вся железнодорожная сеть и автомобильные магистрали, как в направлении Грузии, так и в направлении России и Ирана. На этом фоне аналогичная инфраструктура других прикаспийских стран находится в гораздо менее развитом состоянии. В итоге, когда война в Украине поставила Евразию перед лицом транзитной катастрофы, Азербайджан не просто был готов к новому вызову, но и уже активно продвигал свои проекты, которые сейчас спасают ситуацию - конечно, речь и о магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и о Южном газовом коридоре и о многих других инициативах нашей страны. Стратегия Президента Ильхама Алиева на расширение транзитного потенциала Азербайджана опередила время, став сегодня как никогда актуальной: достаточно сказать, что за прошедший год объем перевалки грузов через нашу страну вырос втрое.

Транспортные коридоры, как в свое время информация, превратились в отдельный вид ценного ресурса, как нефть или газ. Как и в древности, страны, стоящие на перекрестках торговых путей, сегодня получили фантастические возможности для развития, потому что поиск новых транзитных маршрутов стал одним из важнейших вопросов и для Европы, и для Азии. Регулярно проводятся различные встречи и конференции, где специалисты в области логистики, эксперты и политические лидеры пытаются начертить новую логистическую карту Евразии. Азербайджан в этом смысле - одна из тех стран, которым не просто повезло с географией, на которой пересекаются коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева наша страна раньше многих сумела оценить собственный потенциал и оказаться готовой к этой новой геополитической реальности.