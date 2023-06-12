Алятская СЭЗ: правильная политика и география гарантируют успех

Автор: Лейла Таривердиева

Строящуюся недалеко от Баку Алятскую свободную экономическую зону специалисты оценивают как очень перспективный проект. Она расположена в правильном месте и опирается на возможности страны, которые ей дают география, растущая экономика и геополитический расклад.

Азербайджан располагает широкой современной транспортной сетью, уже опробованной и доказавшей свою эффективность. Так, порт Алят является крупнейшим на Каспии и играет узловую роль на основных логистических маршрутах региона - коридорах Запад-Восток и Север-Юг. Это предопределило повышение роли Алятского порта и придания ему через включение в СЭЗ дополнительных возможностей. Однако правильная география - это, конечно, не все, потому что в мире есть примеры, когда это не помогало. Первоочередное значение имеет правильное управление экономическими процессами, правильно расставленные политические акценты и правильная инвестиционная политика. Умелое сочетание этих параметров принесет азербайджанской экономике большие дивиденды.

По мнению экономистов, в целом инвестиционная среда в Азербайджане благоприятная. Наша страна на сегодня является островком общественно-политической и социальной стабильности в регионе. И в случае, если экономическая политика управления будет заточена на прирост инвестиций, то, наращивая инвестиционные потоки, принимая решения, способствующие притоку иностранных технологий, Азербайджан может рассчитывать на стабильно успешную экономическую повестку.

Отметим, что впервые о создании СЭЗ в Азербайджане заговорили несколько лет назад. Идея начала приобретать практические очертания после подписанного в марте 2016 года президентского распоряжения. B мае 2017 года глава государства вновь вернулся к этому вопросу, подписав распоряжения "Об ускорении создания Алятской свободной экономической зоны". В феврале 2018 года Милли Меджлис принял закон "О Свободной экономической зоне", после чего началась реализация поставленной задачи. Была выделена территория площадью 850 гектаров, началась разработка концепции Алятской свободной экономической зоны, создана рабочая группа.

1 июля 2021 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первой СЭЗ страны. А 9 июня глава государства принял участие в церемонии открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны.

Общая площадь Алятской СЭЗ составляет 850 гектаров. В рамках первого этапа работы ведутся на 60 гектарах. Уже готовы под строительство земельные участки, которые будут передаваться в аренду инвесторам. Параллельно ведутся работы по части, предназначенной для стандартных производственных предприятий и логистических центров. Еще одна часть СЭЗ будет предназначена для предприятий тяжелой промышленности.

Как отмечал ранее президент Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс, Азербайджан входит в число стран, участвующих в проекте FEMOZA - "Цифровые парки Шелкового пути". Цель проекта - создание и улучшение сети СЭЗ по всему маршруту нового Шелкового пути. По мнению Торрентса, свободные и специальные экономические зоны являются наиболее важными направлениями для инвестиционных проектов в последние годы, поскольку они предлагают все важные условия, такие как стратегическое местоположение, инфраструктура, льготы, услуги, безопасность и комфорт для развития деятельности и производственного процесса. Правильное расположение СЭЗ он считает одним из основных условий успеха. И в этом плане место для первой азербайджанской СЭЗ выбрано, на его взгляд, очень правильно.

На сегодня СЭЗ действуют в 136 странах мира. Азербайджан стал 137-м. В определенном смысле, опыт работы в подобном формате у нашей страны уже имеется. Действующие в стране технопарки и промкварталы, конечно, отличаются по функционалу от свободных экономических зон, тем не менее, и там имеются свои льготы, фискальные и тарифные преференции.

Резидентам Алятской СЭЗ будет предоставлен широкий спектр льгот как финансового, так и нефинансового характера. В конце прошлого года Милли Меджлисом были приняты поправки к Миграционному кодексу, упрощающие соответствующие процедуры для деятельности иностранных предпринимателей в Алятской свободной экономической зоне.

Выступая 3 мая на международной конференции в Шуше, Президент Ильхам Алиев отметил, что у него большие ожидания в отношении будущей деятельности Алятской СЭЗ. СЭЗ, по его словам, имеет прочную правовую основу, а ее правила должны быть очень привлекательными для инвесторов. "Мы хотим использовать эту возможность и стать местом большего количества бизнес-возможностей, принимая во внимание улучшающийся бизнес-климат в Азербайджане, большие реформы в области налогообложения и таможенного администрирования, а также и реформы по прозрачности всей нашей финансовой системы в целом. Я считаю, что есть большой потенциал. Плюс, конечно, географическое положение. Потому что Азербайджан, как я уже сказал, это страна не только коридора Восток-Запад, но и коридора Север-Юг. Мы находимся как раз на стыке. Все транспортные пути открыты, и почти все они полностью модернизированы", - сказал глава государства.

Алятская свободная экономическая зона является одной из реальных основ политики Президента Ильхама Алиева, направленной на развитие Азербайджана как страны с конкурентоспособной, устойчивой, диверсифицированной и экспортоориентированной экономикой. В результате реализации этого проекта в Азербайджан будет привлечен еще больший объем иностранных инвестиций и созданы новые рабочие места.

Первым резидентом Алятской свободной экономической зоны стала израильская компания по производству медицинской продукции BioPharmax. В сентябре прошлого года между СЭЗ и компанией был подписан соответствующий контракт. Израильская компания, учитывая созданные в Аляте для предпринимателей выгодные условия, предполагает производить здесь порядка 50 видов продукции, предназначенных, в первую очередь на экспорт.

Нет сомнений, что по мере развития проекта число резидентов СЭЗ будет нарастать.