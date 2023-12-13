ЕБРР готов поддержать Азербайджан в развитии "зеленой" экономики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Лондоне встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, сообщает в среду Day.Az.

Как следует из данных министерства экономики Азербайджана, Микаил Джаббаров отметил значимость, которую Азербайджан придает развитию связей с банком, и выразил признательность за долгосрочную и постоянную поддержку экономического развития страны.

Министр, подчеркнув соответствие социально-экономических приоритетов Азербайджана глобальным целям, указал на необходимость объединения усилий для достижения поставленных целей развития.

"В этом контексте приобретает значимость обсуждение практических шагов для реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям", - сказал Джаббаров.

В свою очередь Ригтеринк отметил, что портфель сотрудничества с Азербайджаном охватывает важные вопросы, а глобально значимые инициативы Баку стимулируют партнерство.

Первый вице-президент ЕБРР поздравил Азербайджан с избранием местом проведения COP29 в 2024 году и выразил готовность поддержать Азербайджан в этом направлении.

"Стороны также обсудили поддержку частного сектора и расширение совместной деятельности в сфере модернизации экосистемы информационных технологий", - сообщило минэкономики.

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