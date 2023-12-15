Китайцев призвали не публиковать в соцсетях негатив об экономике

Китайская социальная сеть Weibo, похожая на X (бывший Twitter), призвала пользователей избегать в публикациях негативных выражений об экономике Китая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Требование, в частности, коснулось крупных блогеров, специализирующихся на экономике и финансах - в соцсети у них несколько десятков тысяч подписчиков. После просьбы публиковать меньше контента об экономике один из инфлюэнсеров поделился с пользователями беззаботным видео о бейсболе в США.

Министерство госбезопасности страны заявило, что пессимистические комментарии в соцсетях угрожают национальной безопасности КНР. Ведомство добавило, что подобные высказывания используются для "ложных нарративов, чтобы создать дискурсивную и когнитивную ловушки" об упадке в стране.

Ограничения на высказывания в соцсети совпали с попытками властей восстановить доверие граждан, обещая усилить финансовый рост. Однако пока восстановление экономики после пандемии коронавируса в Китае идет медленно и сопровождается слабым потребительским спросом и затяжным кризисом недвижимости.

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