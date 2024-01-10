Утверждена поправка в инструкцию о проведении аукционов и реализации с аукциона специально конфискованного имущества

В Азербайджане утверждены поправки в "Инструкцию о правилах составления договоров, заключаемых в процессе приватизации предприятий и объектов сферы здравоохранения, образования, спорта и культуры" и "Инструкцию о проведении аукционов и реализации с аукциона специально конфискованного имущества", утвержденной решением Коллегии министерства экономики Азербайджанской Республики № 1 от 21 февраля 2022 года.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение об этом подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно документу, заведующему юридическим отделом минэкономики Туралу Искендерову было поручено в трехдневный срок обеспечить принятие необходимых мер для направления данного решения в министерство юстиции Азербайджанской Республики с целью включения его в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

Заведующей отделом по связям с общественностью Лейле Замановой было поручено после внесения данного решения в Государственный реестр правовых актов (принимая во внимание пункт 5.5 "Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года № 2328) обеспечить принятие необходимых мер по опубликованию его в официальном периодическом издании в течение 72 часов и размещению в информационном резерве Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), а также в информационном Интернет-резерве министерства в день его вступления в силу.

Ответственному секретарю Коллегии министерства экономики, заместителю начальника отдела внутреннего контроля Эльнуру Алиеву поручено обеспечить доставку копии настоящего решения в соответствии с перечнем рассылки.

Контроль за исполнением решения осуществляется Микаилом Джаббаровым.

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