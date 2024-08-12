В рамках проекта трансформации филиальной сети Банк AВВ обновил филиал в Шабране. Здание филиала было обновлено в соответствии с новым брендом Банка АВВ и современной концепцией развития. Филиал, находящийся по адресу: г. Шабран, ул. Гейдара Алиева, 101, готов обслуживать клиентов. Здесь созданы все необходимые условия для удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и частных клиентов.

В филиале Банка АВВ в Шабране клиенты могут воспользоваться разнообразными услугами, такими как получение кредитов, проведение кассово-расчетных операций, открытие вкладов, осуществление денежных переводов, оформление платежных карт, операции с наличной валютой и другие финансовые услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.