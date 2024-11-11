COP29 предлагает уникальную возможность для сотрудничества в борьбе с изменением климата

29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) предоставляет уникальную возможность для дальнейшего международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Об этом говорится в публикации в социальной сети Президента Сербии Александра Вучича, находящегося с визитом в Баку для участия в COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Александр Вучич отметил, что COP29, проводимая Азербайджаном, является одним из важнейших мероприятий по вопросу глобального изменения климата.

Комментируя встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Александар Вучич отметил, что на встрече говорилось о двусторонних отношениях стран и совершенном общем сотрудничестве между Сербией и Азербайджаном, что отражается в многочисленных совместных инфраструктурных проектах и дружественных отношениях между двумя народами. "Мы рассмотрели ключевые вопросы, важные для глобальной климатической повестки дня, и важность достижения амбициозных целей в рамках COP29. Я выразил удовлетворение возможностью совместной работы с братским Азербайджаном для улучшения экологических стандартов и создания устойчивого будущего для будущих поколений", - подчеркнул Президент Сербии.

Отметим, что 11 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Сербии Александаром Вучичем.