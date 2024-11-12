SOCAR и Italgas подписали соглашение

12 ноября в рамках COP29 подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и итальянской компанией "Italgas".

Как сообщили Day.Az в SOCAR, соглашение подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и главный исполнительный директор Italgas Паоло Галло.

Компании будут сотрудничать в направлении обмена передовым опытом и технологиями для ускорения энергетического перехода и цифровизации, декарбонизации инфраструктуры посредством обнаружения утечек газа с использованием технологии "Picarro", а также оцифровки процессов с помощью существующей гибкой методологии.

Документ служит укреплению стратегического партнерства, направленного на содействие инновациям, эффективности и устойчивости в области газораспределения между сторонами.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.