SOCAR и Italgas подписали соглашение
12 ноября в рамках COP29 подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и итальянской компанией "Italgas".
Как сообщили Day.Az в SOCAR, соглашение подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и главный исполнительный директор Italgas Паоло Галло.
Компании будут сотрудничать в направлении обмена передовым опытом и технологиями для ускорения энергетического перехода и цифровизации, декарбонизации инфраструктуры посредством обнаружения утечек газа с использованием технологии "Picarro", а также оцифровки процессов с помощью существующей гибкой методологии.
Документ служит укреплению стратегического партнерства, направленного на содействие инновациям, эффективности и устойчивости в области газораспределения между сторонами.
Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.
С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.
Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.
Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.
Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре