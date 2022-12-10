В Малайзии готовят сложный многослойный десерт с неповторимыми красочными узорами

Традиционный малазийский торт Kek Lapis Sarawak ручной работы, известный как своими замысловатыми калейдоскопическими узорами, так и изнурительным процессом приготовления, придумали в штате Саравак, передает Day.Az со ссылкой на kedem.ru.

Приготовление торта занимает от четырех до восьми часов, в зависимости от сложности дизайна и навыков пекаря. Трудоемкий процесс начинается с выпекания бисквитных коржей и постепенного добавления цветных слоев, при этом каждый слой находится в духовке около 10 минут.

Настоящий трюк традиционного Kek Lapis Sarawak заключается в разрезании слоев и их повторной сборке в сложные узоры путем склеивания их вместе джемом в качестве клея.

Приготовление десерта чрезвычайно сложно для непосвященных, и всего одна ошибка может полностью испортить дизайн торта. Опытные пекари вначале рисуют схемы на бумаге при планировании дизайна своих тортов, и даже в этом случае рисунок может не получиться. Каждый торт создается таким образом, чтобы при разрезании раскрывался уникальный геометрический рисунок.

В Малайзии торт Kek Lapis Sarawak ручной работы стоит до 250 ринггитов (около 95 манатов).