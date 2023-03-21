Яичный порошок оказался средством борьбы с голодом в мире

Более 825 миллионов человек во всём мире страдают от плохого питания. Новое исследование показало простой способ помочь остановить голод и недоедание. Нужен всего лишь яичный порошок.

Учёные выяснили, что яичный порошок обладает большим потенциалом для улучшения питания детей в бедных районах. По сравнению с цельным яйцом яичный порошок содержит меньше незаменимых жирных кислот, но при этом содержит большое количество витаминов, незаменимых аминокислот и других важных микроэлементов. Кроме того, яичный порошок можно долго хранить без консервантов. Его также легко транспортировать на большие расстояния, готовить и добавлять в другие продукты.

"Исследования показывают, что добавление одного яйца в день к прикорму может помочь снизить частоту недостаточного веса у детей старшего возраста на 74%, а также противодействовать так называемому эффекту "задержки роста"", - отметили учёные.

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