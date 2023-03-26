Жареные шампиньоны с луком на сковороде, это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Ароматный лук и сочные шампиньоны создают неповторимый вкусовой букет, который точно не оставит равнодушным ни одного гурмана. А если вы любите остренькое, то добавьте на сковороду немного чеснока и красного перца - это придаст блюду дополнительную пикантность и остроту. Насладитесь неповторимым вкусом жареных шампиньонов с луком и порадуйте своих близких этим простым, но очень вкусным блюдом, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Шампиньоны свежие400 грамм

Луковица1 шт

Растительное масло3 столовых ложки

Соль1/4 чайной ложки

Сушеные прованские травы1 щепотка

Перец черный молотый

Приготовление: