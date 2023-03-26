Жареные шампиньоны с луком на сковороде - ФОТО
Жареные шампиньоны с луком на сковороде, это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Ароматный лук и сочные шампиньоны создают неповторимый вкусовой букет, который точно не оставит равнодушным ни одного гурмана. А если вы любите остренькое, то добавьте на сковороду немного чеснока и красного перца - это придаст блюду дополнительную пикантность и остроту. Насладитесь неповторимым вкусом жареных шампиньонов с луком и порадуйте своих близких этим простым, но очень вкусным блюдом, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Шампиньоны свежие400 грамм
Луковица1 шт
Растительное масло3 столовых ложки
Соль1/4 чайной ложки
Сушеные прованские травы1 щепотка
Перец черный молотый
Приготовление:
400 грамм свежих шампиньонов и 1 луковицу очистить.
На сковороде разогреть 3 столовые ложки растительного масла.
Добавить в сковороду полукольцами нарезанную луковицу и обжарить 1 минуту, помешивая.
Грибы шампиньоны нарезать ломтиками.
Добавить в сковороду нарезанные шампиньоны и обжарить, помешивая, 5-7 минут.
Добавить 1/4 чайной ложки соли, черный молотый перец по вкусу и 1 щепотку прованских трав. Перемешать и обжарить грибы на сковороде 2-3 минуты.
Шампиньоны жареные на сковороде готовы. Выложить на блюдо и подавать к столу.
Это блюдо просто идеально для тех, кто ценит простоту и вкус. Ароматные шампиньоны, обжаренные с луком на сковороде, создают неповторимый вкусовой букет, который просто невозможно забыть. Каждый кусочек шампиньона пропитан ароматом и сочностью, а лук добавляет нотки сладости и приятной горчинки. Это блюдо можно подавать как гарнир к любому блюду или наслаждаться им самостоятельно. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусом.
Приятного аппетита!
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