Так гречку готовят единицы: рецепт вкусного и оригинального блюда от шеф-повара
Гречневая крупа знакома с детства каждому. Любой ел кашу или суп с ее добавлением.
Такие блюда вкусные, хоть и простые.
Но с гречкой можно и что-то оригинальное приготовить. Для этого есть один рецепт, по которому не все хозяйки готовили.
Котлеты из гречки с мясом и яйцами
Гречка - 100 граммов.
Куриные яйца - 8 штук.
Репчатый лук - 1 головка.
Свиной фарш - 500 граммов.
Соль - ½ чайной ложки.
Растительное масло - 3 столовые ложки.
Зелень и черный молотый перец - по вкусу.
За 20 минут необходимо отварить гречку, за 10 минут - 5 яиц. Их потребуется нарезать мелко с зеленью вместе.
Лук также следует измельчить, соединить с сырыми яйцами, гречкой и фаршем, добавить соль и перец.
Необходимо взять небольшое количество полученной массы, сделать лепешку, положить внутрь начинку из яиц и зелени, залепить края. Так нужно слепить котлеты из оставшейся массы.
После этого их можно обвалять в панировке, если хочется получить изделия с хрустящей корочкой.
Обжаривать их нужно на сковороде с добавлением растительного масла, пока заготовки не зарумянятся.
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