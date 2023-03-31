рецепт вкусного и оригинального блюда от шеф-повара

Гречневая крупа знакома с детства каждому. Любой ел кашу или суп с ее добавлением.

Такие блюда вкусные, хоть и простые.

Но с гречкой можно и что-то оригинальное приготовить. Для этого есть один рецепт, по которому не все хозяйки готовили.

Котлеты из гречки с мясом и яйцами

Гречка - 100 граммов.

Куриные яйца - 8 штук.

Репчатый лук - 1 головка.

Свиной фарш - 500 граммов.

Соль - ½ чайной ложки.

Растительное масло - 3 столовые ложки.

Зелень и черный молотый перец - по вкусу.

За 20 минут необходимо отварить гречку, за 10 минут - 5 яиц. Их потребуется нарезать мелко с зеленью вместе.

Лук также следует измельчить, соединить с сырыми яйцами, гречкой и фаршем, добавить соль и перец.

Необходимо взять небольшое количество полученной массы, сделать лепешку, положить внутрь начинку из яиц и зелени, залепить края. Так нужно слепить котлеты из оставшейся массы.

После этого их можно обвалять в панировке, если хочется получить изделия с хрустящей корочкой.

Обжаривать их нужно на сковороде с добавлением растительного масла, пока заготовки не зарумянятся.

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