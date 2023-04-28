Так ли полезны супы, как твердили всем в детстве? Вместе с диетологом и нутрициологом Марией Капраловой Day.Az со ссылкой на Гастрономъ разбирается, можно ли отказаться от ежедневного присутствия супа в рационе без вреда для здоровья.

История возникновения супа

Еще в древности люди добавляли в воду к варившемуся мясу различные коренья и растения. Один из самых первых известных рецептов супа был записан в книге по кулинарии Эпикура в IV веке. Помимо мясного фарша в нем присутствовали пшеница, различные приправы, оливковое масло и даже вино. На сегодняшний день у любой страны есть суп, ставший визитной карточкой. В России это щи, во Франции луковый суп, а в Таиланде - том ям.

Основные плюсы супов

Супы обладают многими полезными свойствами. К примеру, в состав первых блюд входят уникальные ингредиенты, витамины и минералы. Овощной суп - это источник клетчатки, суп из бобовых - кладезь сложных углеводов и белка, мясной суп дает организму необходимые жиры, а суп с яйцом - источник нужных аминокислот и витаминов группы B.

Диетолог и нутрициолог Мария Капралова выделяет следующую пользу от супа.

Супы помогают согреться или, наоборот, могут создать охлаждающий эффект

Зимой и поздней осенью многие отдают предпочтение горячим супам на обед, как быстрому способу согреться. А холодный свекольник или окрошка станут идеальным первым блюдом в летнюю жару.

Супы быстро насыщают

Если добавить в любой суп мясо, картошку или крупу, то первое блюдо станет более наваристым и сытным. После такого обеда есть не хочется еще долгое время.

Супы могут быть диетическими

Если при готовке первого блюда использовать нежирные сорта мяса или рыбы, добавить овощи и заменить сливочный соус молоком, то суп будет богат полезными веществами, но содержать мало калорий. Существует еще несколько способов быстро уменьшить калорийность первого блюда:

1. Если вы варите суп на мясном бульоне и храните его в холодильнике, то перед повторным приемом первого блюда снимите с него застывший жир.

2. Если вы варите суп из птицы, предварительно очистите ее от кожи.

3. Варите суп на овощном бульоне.

Супы поддерживают водно-солевой баланс

Не каждому человеку удается выпивать два литра воды в день, поэтому суп может прийти на помощь, если нужно набрать дневную норму и вы любите супы.

Имеют низкую стоимость

Суп обычно готовится на несколько дней, поэтому расход продуктов минимален. А еще он хорошо насыщает, поэтому летом он вполне может заменить обед или ужин.

Нужно ли есть супы каждый день

Многие помнят напутствие родителей и бабушек: "На обед обязательно ешьте горячее". Однако в современном мире существует мнение, что ежедневное включение супов в рацион может навредить здоровью. В основе такой теории - мировоззрение других стран. Конечно, если употреблять острые, жирные супы каждый день, то никакой пользы для организма они не принесут. Например, мясные супы, приготовленные с большим количеством масла, могут вызвать дискомфорт в желудке. Поэтому во всем важна мера - есть небольшие порции.

"Супы на ежедневной основе здоровому человеку не нужны. Достаточно включать их в свой рацион два-три раза в неделю. Однако если вам нравится есть супы каждый день, то не стоит искусственно себя ограничивать. Для людей с особенностями работы желудочно-кишечного тракта врачи иногда прописывают специальную диету с обязательным потреблением жидкой пищи, так как она значительно облегчает пищеварительные процессы", - отмечает диетолог Мария Капралова.

На каком бульоне полезнее готовить суп

"Самым полезным и популярным считается куриный бульон. Существует исследование, которое говорит, что куриный бульон способен укрепить иммунитет. Также этот бульон - идеальный помощник при восстановлении после болезней или операций. Главный секрет в том, что бульоны не нагружают желудок и быстро усваиваются. Поэтому у организма остается больше энергии на восстановительные, защитные и иммунные процессы", - считает Мария Капралова.

Тем, кто следит за калорийностью блюд подойдут супы на бульоне индейки. Он богат витаминами и нужными для организма микроэлементами. Такой бульон особенно популярен у женского пола так как существует мнение, что он способствует росту волос и разглаживает кожу.

"Говяжий бульон на кости богат белком и железом. Рекомендую вводить его в рацион людям с тяжелыми физическими нагрузками, спортсменам, беременным, а также при анемии и переломах", - добавляет Мария.

Фанатам диет и адептам правильного питания идеально подойдут супы, приготовленные на овощном бульоне. Он содержит минимальное количество калорий и сохраняет полезные свойства овощей. Для людей, страдающих от язвы желудка или гастрита, такой бульон станет настоящей находкой. Он мягко воздействует на слизистую, не вызывает аллергических реакций и выводит из организма холестерин. Рецепты овощных бульонов можно найти здесь https://www.gastronom.ru/recipe/group/3725/ovoschnoj-bulon .

Кому нельзя есть суп

Несмотря на пользу супов, включать в свой ежедневный рацион их можно не всем.

"Супы на основе бульона из индейки не рекомендуется есть людям с почечной недостаточностью, камнями в почках, гипертонией. Супы на красном мясе стоит исключить из рациона людям, которые страдают от язвенной болезни желудка, болезни 12-перстной кишки, повышенной кислотности, воспаления желудка. В случае вышеперечисленных болезней предпочтение лучше отдавать овощному или куриному бульонам, - предупреждает диетолог.

Рекомендуется отказаться от готовых первых блюд на постоянной основе. Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в онлайн-проекте Medicine, переработанное мясо, которое входит в состав консервированных супов, негативно сказывается на уровне холестерина в крови.

Так какой ответ на заглавный вопрос - нужно ли есть суп каждый день? Вывод прост: если вы любите суп, то не стоит отказывать себе в этом. А вот насильно заставлять себя его есть не стоит.