Пять самых дорогих овощей в мире

Эти листовые овощи и корнеплоды стали настоящими предметами роскоши: гурманы готовы платить баснословные суммы, только за то, чтобы увидеть на своем столе блюда из них.

Что очаровывает почитателей этих необычно дорогих овощей? Возможно, они обладают невероятной пользой или считаются самыми редкими? Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, дело в том, что все эти "неженки" очень прихотливы в уходе, и не каждый фермер возьмется за их возделывание.

Итак, перед вами список самых дорогих овощей в мире.

1. Шпинат Ямасита.

Шпинат Ямасита выращивают в Японии. По данным Food Republic, знаменитые рестораторы и шеф-повара, отмеченные звездами Мишлен, заказывают шпинат для своих лучших обедов и готовы ждать нового урожая.

2. Хмель.

Хмель довольно сложно собрать, к тому же он мелкий и растет только в прохладном климате. Любители хмеля предпочитают есть его в обжаренном виде, добавив немного масла и чеснока.

3. Картофель Le Bonnotte.

Да, среди самых дорогих овощей мира есть и картофель. Правда, определенный его сорт - картофель Le Bonnotte. Изысканный и ароматный картофель растет в Бискайском заливе, где фермеры собирают его вручную. Местные водоросли и соленая океанская вода придают картофелю особый вкус.

4. Мацутаке.

Мацутаке - довольно редкий японский дикий гриб, произрастающий в Азии, Европе и Соединенных Штатах. У него острый вкус, и его можно готовить, как большинство других грибов.

5. Розовый салат-латук.

Радиккио La Rosa del Veneto, известный как розовый салат-латук, попал в рестораны изысканной кухни и подается в виде самостоятельного блюда. Перед подачей его слегка заправляют растительным маслом.

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