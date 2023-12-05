Перечислены мешающие похудению продукты

Турецкие специалисты перечислили мешающие похудению продукты. В списке оказались соль, сахар, жареная еда и не только.

По мнению ученых, при желании сбросить лишний вес необходимо в первую очередь ориентироваться на рацион питания. В частности, некоторые продукты лучше избегать при похудении, поскольку они отягощают этот процесс. В число таких отнесли жареную еду. Дело в том, что она имеет в своем составе вещества, которые отрицательно влияют на показателе количества холестерина в крови. Это, в свою очередь, провоцирует некоторые болезни.

Отказаться стоит и от продуктов из белой муки, поскольку они способны провоцировать регулярно появляющееся чувство голода. Не стоит злоупотреблять и солью, так как она задерживает жидкость в организме, в то время как чрезмерное употребление сахара влечет за собой рост уровня инсулина и провоцирует локальное ожирение. Помимо прочего специалисты внесли в этот список еще и газированные напитки, поскольку из-за них организм быстрее начинает чувствовать голод.

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