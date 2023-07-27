Как сохранить зеленый салат в холодильнике до 14 дней?

Зеленый салат-латук будут оставаться свежими в холодильнике до двух недель, если хранить их под бумажным полотенцем. Об этом рассказали на своем канале в TikTok американские фуд-блогеры, авторы блога Simply Delicious Трейси Саймон и Дженни Белл, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думала, каждый знает этот лайфхак, но на случай, если вы не знаете, вы берете большую упаковку салата, и все, что нужно, это открыть ее, положить прямо сверху лист бумажного полотенца и поставить в холодильник вверх ногами", - сказала одна из ведущих канала.

Она отметила, что бумажное полотенце впитает влагу, и салат останется свежим в течение долгого времени.

В комментариях подписчики рассказали, что бумажное полотенце помогает сохранить не только латук, но и другие виды листового салата, в частности, салаты Романо и Айсберг, которые советуют оборачивать.

"Чудесным образом работает и с плотными головками салата типа Романо, и даже Айсбергом! Просто отрываете листья, которые нужны, и возвращаете в холодильник, обернув снова.