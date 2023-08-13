Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

Одна из главных проблем обезжиренных продуктов заключается в том, что они практически не содержат необходимых для организма жиров животного происхождения. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Day.Az.

"Именно такие жиры помогают нам поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту, формируя липидную мантию для всех клеток организма. От их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех наших систем, включая репродуктивную функцию, образование витамина D и желчных кислот, работу головного мозга, состоящего более чем на треть из жира", - сказала Маргарита Королева.

Кроме того, натуральный жир в составе молочных продуктов делает их более вкусными и сытными, продолжает врач.

"Замена полезных натуральных жиров в молочных продуктах растительными заменителями снижает их питательную ценность и не только, что в долгосрочной перспективе может сыграть вопреки здоровью. Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам", - заключила диетолог.

