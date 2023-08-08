Почему опасно покупать и собирать грибы возле дороги?

Если не соблюдать осторожность при употреблении грибов, они могут стать источником проблем для здоровья, начиная от непереносимости и тяжести в желудке, заканчивая высоким риском пищевых отравлений и серьезных исходов. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса "Доктис" Наталья Герасименко, передает Day.Az.

"Первая опасность - индивидуальная непереносимость. У некоторых людей грибы могут вызывать аллергическую реакцию, что проявляется симптомами отравления: резкими болями в животе, тошнотой, рвотой, жидким стулом и зудящей сыпью. В таких случаях употребление даже съедобных грибов категорически противопоказано. Если все же грибы были съедены, следует немедленно обратиться за медицинской помощью", - пояснила она.

Еще одна опасность - обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"У людей с нарушенными функциями поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей, желудка и кишечника, а также у тех, кто перенес полостные операции, употребление такой тяжелой пищи, как грибы, может вызвать обострение воспалительного процесса. Смолоподобные соединения, содержащиеся в грибах, могут чрезмерно стимулировать выделение желчи и сока поджелудочной железы. К тому же клетчатка грибов плохо переваривается в организме даже здорового человека и стимулирует излишнее сокращение кишечника, проявляющееся приступами спазмов и дискомфорта в животе", - подчеркнула врач.

Третья опасность - накопление токсинов.

"Любые грибы в процессе своего роста могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Если грибы собраны в местах, где почва может быть заражена пестицидами, гербицидами или радионуклидами, их употребление может быть опасным. Грибы, собранные вдоль автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, также могут содержать вредные элементы и вызвать интоксикацию при употреблении", - заявила она.

Четвертая опасность - ненадежные продавцы.

"Покупать грибы с рук вдоль дороги - точно не лучшая идея. Даже если их они были собраны в экологически чистом лесу, грибы могут подвергнуться действию выхлопных газов. Лучше всего приобретать грибы в проверенных точках продаж", - отметила медик.

Пятая опасность - маленький срок хранения. Грибы быстро портятся, и если вы употребляете промытые или червивые грибы, риск отравления возрастает.

"Гнилые грибы могут содержать бактерии и токсины, которые вызывают отравление. Если грибы выглядят подозрительно или имеют неприятный запах, лучше от них отказаться. Свежесобранные грибы необходимо использовать в течение 24 часов при хранении при температуре не выше 10°C. Важно помнить, что даже самые съедобные грибы могут стать ядовитыми, если длительное время лежали без обработки. Для продолжительного хранения грибы рекомендуется сушить, замораживать или консервировать", - отметила гастроэнтеролог.

Шестая опасность - разнообразие видов грибов.

"Собирайте только те грибы, которые вы точно знаете. Используйте специальные атласы и желательно ходите на "тихую охоту" с опытными грибниками. Если при сборе у вас возникают сомнения о съедобности гриба, то лучше не класть его в корзину, так как даже соприкасаясь с другими грибами, ядовитый гриб может стать источником серьезной опасности", - резюмировала врач.