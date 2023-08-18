Врач объяснила, кому противопоказаны экспресс-диеты

Экспресс- диета - это режим питания с очень низким (800 ккал или менее) ежедневным потреблением энергии с пищей. Такой образ питания рассматривается как способ для потери от 3 до 5 кг веса за короткий промежуток времени, чаще не превышающий 10 дней. Но у этого способа похудеть есть минусы, рассказала "Газете.Ru" Светлана Шокур, врач-эндокринолог ИНВИТРО, передает Day.Az.

"Резкое ограничение питания - это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека, соблазнившегося на быстрое снижение веса "без труда и значительных усилий". Механизм потери килограммов при любой экспресс-диете обусловлен уменьшением количества воды и мышечной массы, и только 10% от скинутого веса приходится на жировою ткань. То есть при быстром похудении на 4-5 кг возможно избываться всего от 400-500 г жира", - объяснила врач.

Еще одним нежелательным, но ожидаемым эффектом экспресс-диет является быстрый возврат потерянных килограммов, а иногда даже в большем количестве.

"Объяснением такого изменения веса считается то, что скорость обменных процессов и внутренний расход энергии на фоне ограниченного калоража питания резко замедляется, а при возвращении к прежнему рациону, не успевает "разогнаться", что ведет к накоплению избытка поступившей энергии в виде жировых отложений. Кроме того, для тех, кто часто прибегает к подобным диетам, характерны такие симптомы, как мышечная слабость, снижение эффективности физических нагрузок, ухудшение качества сна и повышенная восприимчивость к инфекциям", - подчеркнула медик.

По словам эндокринолога, категорически запрещаются экспресс-диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка и 12-перстной кишки, различными патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря, а также людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами и тем, кто склонен к депрессивным состояниям.

Безопасной скоростью снижения веса считается 0,5-1 кг в неделю, то есть от 70 до 140 г жировой ткани в день. Безопасность для организма такого темпа объясняется простой математической задачей, основанной на законах формирования дефицита калорий "потреблять меньше - тратить больше".

"Известно, что 1 грамм жира равен 9 ккал, таким образом, для того, чтобы ежедневно сжигать 100 г жировой ткани суточный дефицит калорий должен составлять 900 ккал: урезать рацион питания на 500 ккал и повысить расход энергии на 400 ккал. И тогда при умеренных ограничениях в питании (отказ от перекусов или уменьшение порции блюд на обед и ужин), а также при выполнении ежедневных среднеинтенсивных физических нагрузок (пешие прогулки в быстром темпе, подъем по лестнице, езда на велосипеде и т.д.) вполне реально придерживаться такого темпа снижения веса. А вот добиться более высокой скорости по тем же правилам, только в усиленном режиме - весьма проблематично. Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса. Стресс приведет к повышению уровня гормона кортизола, что в свою очередь запустит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани, и снижение веса перестанет быть безопасным", - резюмировала врач.