На 3D-принтере распечатали веганские кольца кальмара

Сингапурские учёные совершили прорыв в области пищевых технологий, создав вегетарианский аналог колец кальмара с помощью 3D-печати.

Основой для этого продукта послужили растительные белки, извлеченные из микроводорослей и маша (семена растения семейства бобовых).

Исследователи разработали специальную пасту, состоящую из растительных белков и растительного масла, обогащённого жирными кислотами омега-3. Эта паста была использована для создания продукта в виде колец на 3D-принтере.

После печати, кольца подверглись термической обработке на аэрогриле, что придало им характерный вкус и текстуру.

Готовый продукт, по утверждению учёных, вкусом и текстурой напоминает настоящие кольца кальмара. Однако в отличие от традиционных морепродуктов, веганские кольца не содержат тяжёлых металлов и микропластика.

Данный подход может стать решением проблемы перевылова морепродуктов и предложить здоровую и экологичную альтернативу традиционным деликатесам.

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