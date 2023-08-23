Найдены продукты, защищающие от ухудшения работы легких

Ученые из Национального института здоровья США выяснили, что жирные кислоты омега-3, которых много в рыбе и добавках с рыбьим жиром, могут улучшать здоровье легких. Исследование опубликовано в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первой части приняли участие 15 063 американца. В начале исследования пациенты были в целом здоровы, и у большинства не было признаков хронического заболевания легких. Средний возраст участников составил 56 лет, за ними наблюдали от семи до 20 лет. Анализ показал, что более высокие уровни омега-3 жирных кислот в крови человека были связаны с замедлением ухудшения функции легких. Наибольший эффект имела докозагексаеновая кислота (ДГК), которая содержится в больших количествах в жирной рыбе, включая лосось, тунец и сардину.

Затем исследователи проанализировали генетические данные большого исследования европейских пациентов (более 500 000 участников) из британского биобанка. Результаты показали, что генетические особенности, связанные с более высокими уровнями омега-3 жирных кислот, включая ДГК, были связаны с лучшей функцией легких.

Исследование ограничено тем, что в нем участвовали только здоровые взрослые. В рамках текущего проекта исследователи планируют оценить связь омега-3 жирных кислот и здоровья людей с хронической обструктивной болезнью легких.

"Мы много знаем о роли диеты при раке и сердечно-сосудистых заболеваниях, но роль диеты при хронических заболеваниях легких несколько недостаточно изучена. Это исследование дополняет растущее количество доказательств того, что жирные кислоты омега-3, которые являются частью здорового питания, также могут быть важны для здоровья легких", - отметили ученые.