Диетолог предупредила о риске употребления цельного молока

Цельное молоко может навредить людям с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или риском их возникновения, а также тем, у кого повышен уровень холестерина, предупредила врач-диетолог Сьюзи Барел. Ее мнение приводит издание Body and Soul, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка отметила, что цельное молоко с жирностью 3,5 процента может быть частью здорового рациона, поскольку оно питательно, богато кальцием и белком. Однако его употребление следует ограничить тем, кто ест много другой жирной и жареной пищи, чтобы не перегружать организм. Она объяснила, что в одном стакане цельного молока содержится 16 граммов лактозы и 10 граммов жира, из них шесть - насыщенные жиры, которые почти не дают питательных веществ организму.

Кроме того, Барел рекомендовала отказаться от цельного молока тем, кто имеет повышенный уровень холестерина, страдает от ожирения или подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она отметила, что обезжиренное молоко имеет те же питательные свойства, что и цельное, но при этом в нем меньше жира и сахара. Так, в стакане двухпроцентного молока содержится четыре грамма жира, однопроцентного - один грамм и почти нет лактозы.