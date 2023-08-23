Какие продукты помогут пережить жару?

Некоторые продукты могут помочь пережить летнюю жару, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru, некоторые продукты очень полезны в такую погоду.

По словам Соломатиной, в жару хорошо есть побольше помидоров и моркови. "В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану", - рекомендовала она.

Также, добавила Соломатина, содержащиеся в зелени и овощах каротиноиды хорошо предохраняют от ультрафиолета и нужны для профилактики повреждений кожи и органов зрения.