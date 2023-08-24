MasterChef Türkiye проведет очередное шоу Азербайджану

Турецкий телеканал TV8 при поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) посвятил Азербайджану очередной выпуск кулинарного конкурса MasterChef Türkiye.

Как сообщили Day.Az в ГАТ, в выпуске, снятом на фоне панорамы города Баку на территории Нагорного парка, команда приготовила различные блюда азербайджанской кухни.

В программе рассказывается об азербайджанских блюдах и способах их приготовления, а также в рамках программы представлены кадры прекрасных панорам Баку и Карабаха.

Азербайджанский выпуск MasterChef Türkiye выйдет в эфир на турецком телеканале TV8 24 августа в 21:00 по бакинскому времени.