https://news.day.az/gurmaniya/1591997.html MasterChef Türkiye проведет очередное шоу Азербайджану
MasterChef Türkiye проведет очередное шоу Азербайджану
Турецкий телеканал TV8 при поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) посвятил Азербайджану очередной выпуск кулинарного конкурса MasterChef Türkiye.
Как сообщили Day.Az в ГАТ, в выпуске, снятом на фоне панорамы города Баку на территории Нагорного парка, команда приготовила различные блюда азербайджанской кухни.
В программе рассказывается об азербайджанских блюдах и способах их приготовления, а также в рамках программы представлены кадры прекрасных панорам Баку и Карабаха.
Азербайджанский выпуск MasterChef Türkiye выйдет в эфир на турецком телеканале TV8 24 августа в 21:00 по бакинскому времени.
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