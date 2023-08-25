О вреде натуральных соков для фигуры

Натуральный сок усиливает голод, жажду, способствует набору веса, появлению хронического воспаления и повышенного кровяного давления. О вреде популярного полезного напитка рассказал профессор медицины в Медицинском кампусе Университета Колорадо Ричард Джонсон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет Newsweek.

Джонсон объяснил, что негативное воздействие натуральных соков на фигуру и состояние здоровья объясняется высоким содержанием в них фруктозы. По его словам, в одном стакане напитка столько же естественного сахара, как в пяти-шести фруктах. "Когда вы едите умеренное количество фруктов, организм деактивирует фруктозу, поэтому не получает избытка сахара", - сказал Джонсон.

Помимо повышения уровня сахара, специалист назвал еще одно важное воздействие фруктозы на организм - она блокирует чувство сытости и активирует устойчивость к лептину

. "Мы обнаружили и показали, что это уникальное свойство фруктозы. Она обманывает клетки и заставляет их думать, что им не хватает энергии", - рассказал ученый.