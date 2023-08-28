Если у вас получаются сухие коржи, дело, скорее всего, не в том, как вы их готовите. И от идеального торта вас отделяет один очень простой шаг. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ делится секретом шефа-кондитера.

Десят лет назад американский кондитер Дэн Ланган начал применять в своем деле простой лайфхак - и заметил, что его торты отныне получаются более нежными и мягкими. Трюк на удивление простой и не имеет никакого отношения к рецептуре или технологии выпекания. Так что Ланган советует брать его на вооружение вне зависимости от уровня подготовки в кондитерском деле.

По словам шефа, спасти бисквит от высыхания способна обычная пищевая пленка. Профессионалы пользуются этим способом регулярно: создание многоярусного торта занимает довольно много времени. И важно, чтобы коржи оставались мягкими и влажными до подачи.

Готовый бисквит Ланган рекомендует остудить в течение 15 минут (он будет теплым, но не обжигающе горячим), а затем выложить на пищевую пленку и завернуть. Корж можно укрыть и в форме - кому-то это покажется более удобным вариантом. Когда бисквит остынет до комнатной температуры, его можно убрать в холодильник. Это в разы проще, чем пытаться равномерно пропитать корж сладким сиропом.

Трюк актуален для разных видов теста - если, например, вам важно сохранить влажность готового продукта или сберечь его до украшения. Что точно не стоит заворачивать в пищевую пленку, так это кексы. Влага повредит бумажные формы - кондитерское изделие будет выглядеть непрезентабельно.