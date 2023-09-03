Сладкие напитки повышают риск рака печени

Глава проекта Лунган Чжао вместе с командой проанализировали состояние здоровья 90 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Ученые исследовали, как связаны подслащенные напитки, которые пили женщины в течение своей жизни, и вероятность развития рака печени. Речь идет о газированных напитках, сладком чае и кофе, а также фруктовых соках, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Результаты исследования оказались неутешительными. У 205 женщин из экспериментальной группы нашли онкологические изменения в печени через 20 лет наблюдения и, соответственно, 20 лет употребления названных выше напитков.

Ученые доказали, что, если пить вредные напитки всю жизнь и повышать их употребляемую норму, риск злокачественных новообразований в печени повышается.