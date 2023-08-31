Шеф-повар рассказал, как приготовить холодный суп гаспачо

Чтобы приготовить оригинальный испанский суп гаспачо, нужно использовать только спелые, мягкие помидоры и сезонную клубнику для более сладкого вкуса. Авторским рецептом супа гаспачо с "Газетой.Ru" поделился шеф-повар флекситарианского кафе Touch of Matcha Егор Рудольский, передает Day.Az.

По его мнению, успех "правильного" супа гаспачо в первую очередь зависит от качества помидоров.

"Помидоры должны быть ароматные, сладкие, желательно розовых сортов", - уточнил он.

Своим секретом супа гаспачо шеф назвал молодой салат романо: "Я добавляю немного свежего ароматного зеленого молодого салата романо для густоты и полноты вкуса".

Для приготовления гаспачо от шефа потребуются помидоры, клубника, сок лимона, листья салата романо, соль, сахар и паста том-ям.

"Помидоры очистите от кожицы и отправьте в блендер. Затем добавьте к ним свежую клубнику без зеленой части и салат романо. Для остроты используйте немного перца чили. А чтобы помидоры максимально раскрыли свой вкус, добавьте 10-20 г кокосового сахара", - рассказал Рудольский.

Чтобы суп получился ярким и красивым, шеф посоветовал пробивать томаты на невысокой скорости блендера.

"Сперва на низкой скорости измельчаются помидоры, после добавления клубники - скорость увеличиваем. За счет этого получаем красивую и приятную текстуру", - отметил он.

На этапе измельчения основных ингредиентов в блендер можно добавить немного льда, чтобы суп получился по-настоящему охлаждающим.