Врач раскрыл неожиданную пользу чая

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявил, что чай замедляет развитие катаракты. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коновалов указал, что в чае содержатся катехины. Эти вещества, по словам врача, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Исследование, выявившее пользу напитка, проводилось в Китае. Его участники, употреблявшие больше двух чашек чая в день, столкнулись с неожиданным результатом.

"На 16 процентов количество катаракт у этих людей было меньше", - раскрыл доктор.