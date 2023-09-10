Диетолог назвала перекусы для повышения работоспособности

Диетолог Саманта Маклауд посоветовала есть фрукты и цельнозерновые продукты для повышения работоспособности. Полезные перекусы она назвала изданию Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка объяснила, что отсутствие сил в течение дня чаще всего бывает из-за неправильного питания. По ее словам, булочка, кекс или сладость помогают быстро почувствовать прилив сил, но очень скоро уровень сахара в крови резко падает, и усталость возвращается. Чтобы дольше сохранить силы, Маклауд рекомендовала есть в качестве перекуса цельнозерновые продукты в сочетании с клетчаткой. "Углеводы - это основной источник энергии для нашего тела. Сложные углеводные продукты богатые клетчаткой дольше расщепляются и обеспечивают тело энергией более продолжительное время", - рассказала Маклауд.

По мнению диетолога, примерами хороших перекусов являются крекеры из цельного зерна с любыми овощами или цельнозерновой хлеб с творогом. Еще одной альтернативой рафинированным углеводам Маклауд назвала фрукты. Для поддержания бодрости в послеобеденное время она посоветовала перекусить яблоком, ягодами или апельсином, добавив к ним пару кусочков темного шоколада, чтобы удовлетворить тягу к сладкому. Маклауд объяснила, что сахар, который содержится в таком перекусе, будет дольше усваиваться за счет большого содержания клетчатки.