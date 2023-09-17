Перечислены продукты, которые улучшают память

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что богатые флавонолами продукты помогают дольше сохранить хорошую память. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования были представлены в журнале PNAS.

Авторы работы набрали более 1 тыс. человек пожилого возраста, которые разделили на две группы. В течение трех лет ученые наблюдали за их состоянием когнитивного здоровья. При этом у первой группы рацион был привычным с использованием плацебо-таблеток, а у второй он был дополнен флавонолами в таблетках по 500 мл в день.

В результате у второй группы память улучшилась на 16% с начала эксперимента. Флавонолы, подкласс флавоноидов - вещества растительного происхождения, которые запускают работу некоторых ферментов в организме человека, именно из-за этого память и улучшается. Они есть, например, в яблоках, облепихе, луке, чае, темном шоколаде, красном вине.

"Это исследование - лишь начало важного разговора о феномене человеческой памяти. Результаты явно дают понять: для укрепления мозга необходимы различные нутриенты", - отметили авторы.