Нутрициолог рассказала о вреде арбузов для здоровья

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующую публикацию она выложила в Telegram-канале.

По словам Шестаковой, за один раз стоит есть 100-150 граммов арбуза.

"В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени", - подчеркнула она.

До этого сообщалось, что в 2023 году в России на 18% упали продажи арбузов.

Как сообщала "Газета.Ru" со ссылкой на статистику АТОЛ, 1 кг арбузов в июле можно было в среднем купить за 71 рубль, что на треть дороже, чем в аналогичном месяце 2022 года. В июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе - 387 рублей. Дыни в июле подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.