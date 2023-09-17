Нутрициолог рассказала, почему нельзя сочетать мясо и молоко

Все знают о том, что многие продукты не сочетаются друг с другом и могут вызвать проблемы со здоровьем. Именно такая "парочка", которой не суждено появляться на столе вместе во время одного приема пищи - молоко и мясо, считает нутрициолог Татьяна Яковлева, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

С чем это связано? Дело в том, что молоко затрудняет переваривание мяса и уменьшает усвоение железа из него, поэтому вместе эти продукты действительно лучше не употреблять, так как это вредно для желудочно-кишечного тракта.

Причем сочетать мясные блюда не стоит не только с молоком, но и с другими молочными продуктами. Среди них сметана, йогурт, сыры и другие. А некоторым из нас стоит и вовсе отказаться от молока.

С возрастом в организме перестает вырабатываться фермент лактаза, которая расщепляет лактозу, содержащуюся в коровьем молоке. Происходит это не у всех взрослых, но некоторые из нас могут заметить, что "молочка" начала перевариваться хуже. Проявляется такой дисбаланс, как правило, плохим самочувствием и расстройством пищеварения.

Врач-нутрициолог подсказывает, что в этом случае стоит взрослым минимизировать молоко в своем рационе, заменив его растительным аналогом. А вот кисломолочные продукты в меню лучше оставить, они принесут только пользу.

Справедливости ради, врач отмечает, что многим из нас стоит уменьшить в своем рационе или отказаться от употребления жирной свинины. Ее лучше заменить на более диетические сорта мяса. Польза отказа от свинины заключается в том, что она содержит большое количество холестерина и гормона роста. В результате чего ее включение в рацион может стимулировать развитие воспалений и различных заболеваний.

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