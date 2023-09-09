Какие секреты скрывает чай с шиповником?

Осень - время, когда на второй план отходят ягоды вроде малины и ежевики, и королевами становятся брусника, калина и, конечно, шиповник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, плоды шиповника известны исключительной питательной ценностью и пользой для здоровья. Регулярно заваривать из них чай - значит обеспечить себе хороший иммунитет и здоровье других систем. Рассказываем, почему всем нам нужно пить чай из этих осенних плодов.

Чем полезен шиповник

Плоды шиповника растут на кусте после расцветания и опадания цветков - обычно это случается в начале-середине осени. Собирать шиповник можно не сразу, а после первых заморозков - тогда плоды будут вкуснее.

Всего в двух столовых ложках шиповника содержится 76% дневной нормы витамина С - это больше, чем почти в любом цитрусовом. Витамин С необходим для поддержки иммунитета и хорошего усвоения железа и других минералов. Он помогает бороться с признаками старения кожи и улучшить ее эластичность. Яркий красно-оранжевый цвет плодов говорит о том, что в них много ликопина и бета-каротина, которые крайне полезны для здоровья глаз.

Плоды шиповника буквально брызжут антиоксидантами - флавоноидами и полифенолами. Они помогают защитить клетки от окислительного стресса и снизить риск хронических заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что шиповник помогает уменьшить боль в суставах и улучшить их функцию при таких заболеваниях, как остеоартрит. Плоды шиповника содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы. Известны и противовоспалительные свойства этих плодов.

Шиповник изучали и как возможное средство для похудения. В одном 12-недельном исследовании участвовали 32 человека, принимавшие по 100 мг шиповника каждый день. В конце наблюдений у них значительно уменьшилось количество висцерального жира по сравнению с контрольной группой. Авторы объяснили этот эффект влиянием тилирозида - мощного антиоксиданта, который способен усиливать жировой обмен. Этот эффект подтвердился в ряде исследований на грызунах. Однако нужны более массовые исследования на людях, чтобы достоверно сказать, что можно худеть с помощью шиповника.

Широко используется и масло семян шиповника. Это популярное антивозрастное средство, которое часто можно встретить в косметике. Доказано, что семена шиповника богаты полиненасыщенными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают сопротивляемость кожи внешним воздействиям, ускоряют ее заживление и защищают от УФ-излучения и вредных городских выхлопов.

Как использовать шиповник в пище

Многие добавляют шиповник в супы, чаи и десерты. Конечно, самый популярный способ применения - это чай из шиповника, он распространен в Европе. Кроме того, в Швеции готовят блюдо "нипонсоппа" - это классический суп из шиповника и картофельной муки. А на Ближнем Востоке популярны варенья и мармелады из этого плода.

Часто его можно встретить в капсулах в качестве пищевой добавки, рекламирующейся как средство для омоложения и здоровья суставов. Перед приемом такой добавки стоит посоветоваться с врачом. А вот ягоды шиповника можно ввести в свой рацион.

Чтобы приготовить чай из шиповника, залейте сушеные плоды горячей водой примерно на 10-15 минут. Для аромата можно добавить мед или травы. Пейте этот напиток по несколько раз в течение дня. Или сделайте полноценный настой из шиповника для согревания в осенние вечера. Проверьте, умеете ли вы правильно заваривать шиповник, чтобы сохранить все витамины.

Сушеные измельченные плоды шиповника можно добавлять в выпечку - кексы, булочки и печенье. Они придадут лакомствам яркий фруктовый вкус. А еще с ними можно настаивать спиртное, чтобы получить уникальные напитки со сложным букетом ароматов.

Помните, что если вы самостоятельно собираете плоды шиповника, то нужно убедиться, что вы правильно определили вид растения и что участок, где он растет, не обрабатывался пестицидами или гербицидами. В таком случае плоды шиповника принесут максимальную пользу.