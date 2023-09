Metallica выпустила мороженое в форме гитары

Бренд мороженого Enlightened совместно с некоммерческой организацией All Within My Hands, которая основана американской хэви-метал-группой Metallica, выпустил мороженое в форме гитары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, вдохновившись музыкальным инструментом одного из ведущих вокалистов Джеймса Хэтфилда, ванильное эскимо с темным шоколадом создано в виде гитары с флорентийским вырезом, и даже деревянная палочка украшена грифом.

Мороженое Enlightened x AWMH доступно по цене 6,99$ за коробку из четырех штук. Часть доходов от продажи каждого сладкого лакомства пойдет на благотворительность.