Девушка рассказала о своем секретном блюде для похудения

Девушка по имени Мередит значительно похудела с помощью простого блюда, которое, как полагает она, многим не понравится. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом она рассказала в социальной сети TikTok.

Еще недавно Мередит весила 117 килограммов. Решив похудеть, она стала вести активный образ жизни и внесла изменения в режим питания. Девушка рассказала, что для этого она в течение двух недель обедала одним и тем же диетическим блюдом.

Мередит сомневается, что ее рецепт понравится подписчикам, но все равно поделилась им. "Что вы ели, чтобы потерять 54 килограмма? Я каждый день съедаю 200 граммов говяжьего фарша, половину банки черной фасоли и все посыпаю перцем. Стали бы есть такое?" - спросила тиктокерша.