Эндокринолог перечислила самые вредные популярные углеводные продукты

Десять самых вредных углеводных продукта назвала в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Особенно она выделила различные джемы и варенья, которые зачастую содержат больше сахара, чем ягод. Заменить их эксперт советует свежими сезонными ягодами, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

Далее в списке оказались йогурты с любыми наполнителями, содержащие много сахара, и различная выпечка. Кроме того же сахара в ней содержится много жира. В ту же категорию врач отнесла и белый хлеб, в котором крайне мало полезных веществ и избыток углеводов.

На последнем месте оказался мед. Эндокринолог пояснила, что он содержит в себе целую смесь различных сахаров. Она назвала этот продут сахарной бомбой.