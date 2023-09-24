Три варианта питательного сэндвича на завтрак
Три варианта питательного сэндвича на завтрак назвал в беседе с "Мослентой" бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов. Он подчеркнул, что для первого приема пищи за день необходимо выбирать сбалансированные блюда, передает Day.Az.
"Сэндвич - отличный вариант утреннего приема пищи. За основу следует взять ржаной хлеб - в нем содержится в несколько раз больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Этот элемент важен для комфортного пищеварения и усвоения полезных веществ из пищи. Также следует выбирать рецепт по душе и не бояться миксовать ингредиенты", - порекомендовал он.
Первым вариантом идеального сэндвича Кузнецов назвал хлеб со шпинатом, гуакамоле и моцареллой.
Такой вариант с легкими ингредиентами в составе подойдет тем, кто не привык плотно завтракать. Авокадо, по его словам, напитает организм полезными жирами, которые улучшат работу мозга. А шпинат - источник целого ряда витаминов и минералов, в том числе калия, магния, железа, витаминов А и С и даже белка.
Следующий сэндвич более питательный, но достаточно диетический. В него нужно добавить вареную или запеченную курицу, овощи по вкусу и заправить соусом из нежирной сметаны и зелени. Отсюда организм получит белок, клетчатку, углеводы, витамин С, фолиевую кислоту и много других полезных элементов. А еще органические кислоты, которые препятствуют старению клеток.
"Для тех, кто не сидит на диетах и любит подходить к приему пищи основательно, предлагаю сэндвич с ветчиной, беконом и глазуньей. Выбирайте этот завтрак, когда планируете действительно загруженный день. Ведь такой сэндвич абсолютно точно подарит организму запас энергии на половину дня вперед", - отметил он.
От такого блюда организм получит много белка и углеводов. Сюда же можно добавить зелень (руккола, айсберг, шпинат), которая богата железом и помогает гемоглобину активнее насыщать кровь кислородом.
Чтобы сделать сэндвич немного нежнее и сочнее, следует намазать хлеб творожным сыром.
В нем содержатся аминокислоты и соли фосфора, которые повышают комфортный уровень активности для организма и, как следствие, продуктивность, заключил специалист.
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