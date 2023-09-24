Три варианта питательного сэндвича на завтрак назвал в беседе с "Мослентой" бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов. Он подчеркнул, что для первого приема пищи за день необходимо выбирать сбалансированные блюда, передает Day.Az.

"Сэндвич - отличный вариант утреннего приема пищи. За основу следует взять ржаной хлеб - в нем содержится в несколько раз больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Этот элемент важен для комфортного пищеварения и усвоения полезных веществ из пищи. Также следует выбирать рецепт по душе и не бояться миксовать ингредиенты", - порекомендовал он.