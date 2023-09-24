Врач перечислила омолаживающую еду
После 50 лет количество ретинола, он же витамин А, в организме уменьшается, и возникает крайняя необходимость его восполнить. "Вечерняя Москва" узнала, в каких продуктах содержится этот полезный элемент, передает Day.Az.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, больше всего витамина А содержится в таких продуктах, как:
- рыбий жир;
- черная и красная икра;
- сливы;
- абрикосы;
- облепиха;
- твердые сорта сыра;
- куриные яйца;
- куриная печень.
- Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов, - сказала спикер.
При этом Соломатина уточнила, что дефицит витамина провоцирует сухость кожи и слизистых оболочек, ухудшение зрения, а также становится причиной ломкости ногтей и волос.
Также специалист заметила, что витамин А играет огромную роль в сохранении молодости и улучшении зрения. Он жизненно необходим для нашего организма: отвечает за здоровье глаз, за состояние иммунной системы, влияет на синтез белка, а еще очень полезен для беременных женщин, так как играет значительную роль в росте и развитии плода.
При этом диетолог подчеркнула, что витамин А нельзя назначить себе самостоятельно, поскольку передозировка препарата может привести к негативным последствиям.
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