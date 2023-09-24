Врач перечислила омолаживающую еду

После 50 лет количество ретинола, он же витамин А, в организме уменьшается, и возникает крайняя необходимость его восполнить. "Вечерняя Москва" узнала, в каких продуктах содержится этот полезный элемент, передает Day.Az.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, больше всего витамина А содержится в таких продуктах, как:

рыбий жир;

черная и красная икра;

сливы;

абрикосы;

облепиха;

твердые сорта сыра;

куриные яйца;

куриная печень.

- Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов, - сказала спикер.

При этом Соломатина уточнила, что дефицит витамина провоцирует сухость кожи и слизистых оболочек, ухудшение зрения, а также становится причиной ломкости ногтей и волос.

Также специалист заметила, что витамин А играет огромную роль в сохранении молодости и улучшении зрения. Он жизненно необходим для нашего организма: отвечает за здоровье глаз, за состояние иммунной системы, влияет на синтез белка, а еще очень полезен для беременных женщин, так как играет значительную роль в росте и развитии плода.

При этом диетолог подчеркнула, что витамин А нельзя назначить себе самостоятельно, поскольку передозировка препарата может привести к негативным последствиям.