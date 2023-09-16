По португальским улицам течет река красного вина

По данным местной газеты Diário de Coimbra, недавно лопнули два резервуара, принадлежавших местному ликеро-водочному заводу Левира, в результате чего на улицы небольшой деревни Сан-Лоренсу-ду-Байру на севере Португалии вылилось около 2,2 миллиона литров красного вина. А благодаря расположению поселка на склоне крутого холма вино быстро распространилось по узким улочкам, создавая незабываемую сцену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, видео бушующей "винной реки" попало в сеть и мгновенно стало вирусным. Местные власти быстро приняли меры, чтобы остановить поток вина до того, как оно попадет в реку Сертима и успешно перенаправили вино на ближайшее поле. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Компания опубликовала заявление, в котором выразила разочарование произошедшим и пообещала возместить ущерб.