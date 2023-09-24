Названы главные ошибки при хранении круп

Хранение круп на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах считается главными ошибками. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

"Если крупа хранится в месте с высокой влажностью, на ней могут образовываться плесневые грибы, споры. Они очень гепатотоксичны и нефротоксичны, то есть вредят печени и почкам. Избавиться от плесени, просто сварив крупу, не получится", - предупредила специалист.

Еще одной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах. "Пакеты могут выделять вредные вещества, которые окажут влияние на свойства продукта", - пояснила Мухина.

"Когда крупы хранятся на свету, в них происходит разрушение витаминов", - отметила Марият Мухина.

Кроме того, при неправильном хранении в крупе могут завестись насекомые. "Если появились вредители, я не рекомендую промывать эту крупу, как-то очищать от отходов жучков, лучше ее сразу выбросить. Потому что насекомые могут переносить инфекции", - обратила внимание врач.

Крупы рекомендуется хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов. Их тары должны быть герметично закрытыми. "Очень хорошо положить крупы в холщовые льняные мешочки и в герметично закрытую тару. Сами мешочки желательно перед этим постирать вручную с мылом, без использования порошка. Тщательно прополоскать и после высыхания прогладить. Они будут фактически стерильны", - заключила эксперт.