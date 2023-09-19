Samsung представил ИИ-сервис с рецептами

Компания Samsung запускает новое приложение Food, предназначенное для помощи домашним поварам в приготовлении блюд. Эта платформа управления питанием на основе искусственного интеллекта, доступная в 104 странах и на восьми языках, предлагает доступ к более чем 160 тыс рецептов.

Пользователи могут сохранять и персонализировать рецепты, удаленно управлять кухонной техникой и делиться блюдами с другими. Приложение использует технологию Vision AI для распознавания блюд и ингредиентов по изображениям, что облегчает поиск соответствующих рецептов и позволяет использовать то, что уже есть в холодильнике.

Samsung Food также позволяет пользователям создавать индивидуальные рецепты, адаптируя их к диетическим предпочтениям и упрощая процесс приготовления пищи. В будущем эта система будет интегрирована с Samsung Health, чтобы предоставлять персональные рекомендации по питанию на основе таких факторов, как индекс массы тела и диетические цели.

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