10 причин, почему стоит употреблять имбирь

Говорить о полезных свойствах имбиря, пожалуй, можно бесконечно. Продукт, который мы чаще всего едим в японских ресторанах вместе с суши, а также добавляем в чаи или блюда в качестве специй, обладает поистине лечебными свойствами.



Предлагаем вам 10 аргументов в пользу имбиря и рассказываем, почему стоит постоянно держать в холодильнике его свежий корень, а в шкафу - имбирный порошок, сообщает Day.Az со ссылкой на Golbis.



1. Имбирь освежает дыхание



Имбирь надолго освежает дыхание. Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, нужно пожевать небольшую дольку свежего имбиря. Также можно потереть одним кусочком зубы. Имбирь обладает уникальной способностью менять вкус во рту. Отчасти именно поэтому его подают в японских ресторанах. Люди жуют имбирь перед тем, как приступить к новому блюду, чтобы перебить вкус изначально съеденного.



2. Имбирь - прекрасное антисептическое средство



Имбирь - очень мощный антисептик. Он обладает антибактериальным, противовоспалительным, бактерицидным свойствами. Он подавляет патогенную флору и не дает развиваться вредным микроорганизмам. Это вторая причина, почему в японских ресторанах вместе с сырой рыбой подают имбирь.



3. Имбирь - хорошее природное болеутоляющее



Имбирь способен снять боль. Например, при мышечной усталости рекомендуется имбирная ванна. Для этого 2-3 столовые ложки порошка имбиря нужно прокипятить в 1 литре воды в течение 10 минут, а затем вылить отвар в ванну. Такая ванна расслабляет и облегчает мышечные боли, например, после спортивных тренировок. А вот если болит зуб, то разжеванный кусочек имбиря на зубе поможет значительно уменьшить неприятные ощущения. Если болит голова, необходимо смешать 1 /2 чайной ложки имбиря с теплой водой до образования пасты. После надо наложить ее на лоб или к носовым пазухам.



4. Имбирь лечит простуду



Благодаря сильному антисептическому эффекту, а также содержанию витамина С, имбирь отлично справляется с простудой и гриппом. Хорошо, если вы успеете предупредить болезнь и начнете заранее пить имбирный чай. Впрочем, если болезнь вас уже настигла, имбирь способен помочь. Порежьте корень имбиря на мелкие кусочки, используя желаемое количество. Залейте кипятком, добавьте 1 чайную ложку меда, дольку лимона, немного корицы и листьев мяты. Хорошенько придавите ложкой, дайте настояться несколько минут и пейте.



5. Снижает количество холестерина



Этот корень способен уменьшить количество "плохого" холестерина в крови и предотвратить закупорку сосудов. Это происходит благодаря такому веществу как гингерол. Для того, чтобы привести уровень холестерина в норму, начните пить имбирный чай. Также ежедневно употребляйте небольшое количество имбиря, добавляйте его в блюда, салаты, используйте как специю с пищей.



6. Имбирь - природный афродизиак



Только за это стоит всегда иметь дома имбирь. Он помогает потенции за счет стимулирования циркуляции крови. Имбирь усиливает кровообращение в органах малого таза, тем самым вызывая возбуждение.



7. Помогает бороться с укачиванием



Если вы страдаете от "морской" или "дорожной" болезни, если не переносите длительные переезды, то имбирь точно должен присутствовать в вашей дорожной сумке. Он помогает снять чувство тошноты, а также вялость и сонливость. Можно зажевать корень имбиря, а также вдыхать его запах.



8. Имбирь неплохо бодрит



Чашка имбирного чая может зарядить энергией на целый день не хуже кофе. А благодаря витаминам, которые в нем содержатся, такой напиток отлично повлияет на ваше здоровье. Заменяйте периодически утренний эспрессо на чай с дольками имбиря.



9. Имбирь помогает худеть



Имбирь смело можно включать в свой рацион при диетах. Он улучшает обменные процессы, тем самым способствуя скорейшему расщеплению жировых отложений. Имбирь помогает регулировать работу и очищать желудочно-кишечный тракт, печень и толстую кишку, а также устранять кишечных паразитов. Самый легкий способ использовать имбирь для похудения - это заварить чаи или добавлять его в легкие салаты и блюда.



10. Имбирь повышает иммунитет



Имбирь, и в частности регулярное употребление имбирного чая, способствует укреплению иммунной системы. Люди, которые принимают имбирь, выздоравливают намного быстрее. Пить имбирный чай в особенности необходимо в осенний и весенний период, когда организм максимально нуждается в иммунной защите.