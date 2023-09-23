Японские вина могут улучшить здоровье кровеносных сосудов

Ученые из Университета Хоккайдо и Университета Калифорнии выяснили, что два вида красного вина, изготовленные на острове Хоккайдо из винограда сорта Цвайгельт, уменьшают жесткость артерий у мужчин среднего возраста, потенциально снижая их сердечно-сосудистый риск. Исследование опубликовано в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы изучили два красных вина, которые были получены из сортов винограда Цвайгельт на Хоккайдо, Япония в 2015 и 2018 годах. В исследовании приняли участие десять здоровых мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. У них измерили показатели сосудистой функции, а затем их разделили случайным образом на три группы. Первые две выпили 240 мл красного вина 2015 или 2018 года, а вторая - белый виноградный сок с пузырьками. Через-два четыре часа исследование повторили. Спустя семь дней группы поменяли местами.

Ученые выяснили, что красные вина Цвайгельт 2015 и 2018 годов уменьшили жесткость артерий у испытуемых. Вино 2018 года также значительно снизило артериальное давление.

Красное вино 2018 года содержало почти вдвое больше гидрокситирозола, чем вино 2015 года. Это фенольное вещество содержится в красных винах и оливковом масле.

На Хоккайдо в Японии летний сезон короче и прохладнее, чем в остальной Японии, но изготовленные здесь вина вызывали примерно те же сосудистые реакции, что и южные вина. Скорее всего, это связано с более высокими концентрациями фенольных соединений.

Требуются исследования с большим числом участников, чтобы подтвердить выводы ученых. Дальнейшее изучение позволит лучше понять, как условия выращивания вина влияют на сердечно-сосудистые эффекты его употребления.