Диетолог назвала пять недооцененных сезонных овощей

Пять самых недооцененных сезонных овощей назвала в беседе с "Мослентой" врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, передает Day.Az.

Первой в списке оказалась свекла, в сыром виде содержащая широкую линейку минералов (магний, калий, цинк, железо, медь, йод), витаминов (С, В1, В6, В9 или фолиевая кислота), бетаин, пигмент бетацианин, каротин, органические кислоты. Свекольный сок обладает спазмолитическими свойствами и может использоваться при гипертонии, а также в целях стимуляции желудочной секреции (за счет действия бетаина), он стимулирует перистальтику кишечника и гемопоэз (за счет наличия железа, магния, меди и фолиевой кислоты).

Осенью, по словам специалиста, рекомендуется регулярное употребление этого продукта (до 500-700 граммов в неделю), преимущественно в свежем виде.

Далее в списке оказался топинамбур (земляная груша). Мещерякова уточнила, что по содержанию железа топинамбур превосходит другие клубневые овощи (картофель, морковь, редис), что может быть очень ценным для вегетарианцев.

Он содержит такие незаменимые аминокислоты как аргинин, валин, лизин. Помимо этого, топинамбур содержит инулин (природный аналог инсулин). Я бы рекомендовала употреблять данный плод в сыром или приготовленном виде, как минимум, 1-2 раза в неделю.

Все разновидности капусты - брокколи, цветная и брюссельская капусты, белокочанная и краснокочанная, савойская, кольраби - это источники противораковой защиты. Все плоды семейства крестоцветных содержат в своем составе сульфорафан, обладающий признанными профилактическими противоопухолевыми свойствами

На последнем месте нутрициолог назвала томаты. Их основной компонент - ликопин (пигмент, вид каротиноидов, придающий плодам красный цвет). Ликопин защищает клетки организма от активных радикалов, способствует поддержанию молодости. Осенью эксперт советует включать томаты в своей рацион ежедневно, учитывая также, что он является источником калия, витаминов А и С.