Доктор Мясников заявил о пользе двух спиртных напитков

Продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он отметил, что употребление пива и вина снижает риски развития аневризмы аорты, передает Day.Az.

Кроме того, полезно употреблять фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный сыр, чай, кофе и орехи. К вредным продуктам Мясников отнес мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы, сладкую газировку. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает неумеренное потребление соли.

"Генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием", - перечислил Мясников другие факторы риска развития указанного заболевания.