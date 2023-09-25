О пользе томатов и правильном методе их употребления

Томаты - это плоды растения Solánum lycopérsicum, и существует множество его сортов, которые различаются по размеру, цвету, вкусу. А вот состав их примерно одинаков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, Томаты содержат много витамина А и витамина К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. Также помидоры - хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди. Особенно важно наличие в составе томатов ряда органических соединений, например, ликопина, пигмента, отвечающего за яркую окраску этих плодов.

Каротиноид ликопин является мощным антиоксидантом, который может предотвратить повреждение систем организма свободными радикалами. Ликопин останавливает окисление липидов в сыворотке крови, тем самым защищая от сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление помидоров или томатного сока может снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов в крови. Они - главные виновники сердечно-сосудистых заболеваний.

Проводились многолетние исследования о влиянии ликопина на мужское здоровье. Выяснилось, что это вещество способно снизить риск развития аденомы простаты и рака предстательной железы.

Полезным для сердца делает помидоры сочетание в них железа, калия и витамина К, которые способствуют поддержанию нормального кровообращения, нормализации давления и качества крови. Калий способен уменьшить напряжение в кровеносных сосудах и артериях, тем самым может увеличить кровообращение и снизить нагрузку на сердце. Витамин K, помимо прочего, необходим для свертывания крови и контроля кровотечений.

Витамин А, присутствующий в помидорах в большом количестве, может помочь улучшить зрение и предотвратить ночную слепоту. Проблемы со зрением могут возникнуть, в том числе, из-за негативного воздействия свободных радикалов, но витамин А справится и с этим - будучи мощным антиоксидантом, он спасет клетки от разрушения.

Помидоры необходимы и для здоровья кишечника, так как содержат много клетчатки. Они могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, стимулировать перистальтические движения в гладких пищеварительных мышцах и высвобождать желудочный и пищеварительный соки. Это улучшает общее состояние пищеварения и защищает от проблем со здоровьем.

Помидоры могут помочь в поддержании здоровья зубов, костей, волос и кожи. Местное применение томатного сока, как известно, лечит сильные солнечные ожоги. Ежедневное потребление томатов может защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей и производит омолаживающий эффект за счет стимуляции выработки коллагена.

Вред томатов

Из-за своего богатого состава томаты могут вызывать аллергические реакции. Дело в том, что в них содержатся белки, похожие на пыльцу. Поэтому у людей с аллергией на пыльцу растений после употребления томатов могут начаться - зуд, отек или першение в горле. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Ликопин безопасен в большинстве случаев, но его следует употреблять с осторожностью людям с язвой желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ликопин также следует избегать людям с нарушениями свертываемости крови и помнить, что он может вызвать снижение кровяного давления.

Помидоры содержат яблочную и лимонную кислоты и могут спровоцировать чрезмерную выработку желудочного сока. А это чревато выбросом кислоты в пищевод и приступами изжоги.Таким образом томаты могут вызвать симптомы кислотного рефлюкса.

Также в томатах есть оксалаты - соли и эфиры щавелевой кислоты, они могут провоцировать образование камней в почках. Из-за этого не стоит есть много томатов людям с такими проблемами.

А вот история о том, что шкурка томатов очень вредна для здоровья и прилипает к стенкам кишечника,- всего лишь миф. Да, шкурка, действительно, не переваривается, как и любая клетчатка, но является пищей для "хорошей" микрофлоры, живущей в нашем кишечнике.

Можно ли есть помидоры сырыми

Конечно, можно есть помидоры в сыром виде, но гораздо полезее употребить их в виде приготовленном. При температурной обработке полезный ликопин не разрушается, а, наоборот, его количество увеличивается в 10 раз!

Если в свежих томатах содержится до 50 мг/кг (10% суточной нормы), то в кетчупе уже до 140 мг/кг, а в томатной пасте - до 1500 мг/кг (110% суточной нормы). Поэтому вяльте, жарьте и запекайте помидоры, не забывая про томатные супы и фаршированные томаты. Только если решите выбрать источником ликопина томатную пасту - выбирайте продукт без соли, например, томатную пасту с маркировкой "экстра".