Орехи и соя положительно влияют на здоровье пожилых людей

Группа ученых из университета Ньюкасла (Австралия) выяснила, что увеличение доли растительных белков в рационе помогает повысить процент мышц и уменьшить количество жира в организме пожилых людей. Также растительные источники белка, такие как орехи и соя, улучшают пищеварение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NewsMedical.

Ученые проанализировали 8068 медицинских статей и исследований на тему роли растительного белка в рационе пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Выяснилось, что в дополнение к увеличению мышечной массы растительные белки способствуют потере жировой массы, тем самым оказывая положительное влияние на общий состав тела. Как правило, увеличение жировой массы связано со старением, поскольку с возрастом у многих людей развивается инсулинорезистентность. Это состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону инсулину. В результате жизненно важные клеточные системы организма страдают от дефицита энергии, а жир накапливается быстрее. Включение в рацион гороха, сои, фасоли, чечевицы и умеренного количества орехов поможет снизить уровень глюкозы в крови и контролировать инсулинорезистентность.

Кроме того, пищевые волокна и клетчатка, которые содержатся в бобовых и орехах, положительно влияют на пищеварение. Также исследователи отметили, что долю растительного белка в рационе можно повысить, если употреблять в пищу соевое молоко, которое легко усваивается.