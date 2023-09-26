Бразильянка поела песто и провела год в больнице

Жительница Бразилии съела песто и провела год в больнице, пишет Mirror. По словам врачей, женщина заразилась ботулизмом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летняя Доралис Гоэс купила на местном рынке банку песто. Однако после употребления соуса женщина почувствовала себя плохо.

"У песто не было срока годности, продавец не дал мне инструкций по хранению, но я была частым клиентом. Соус сохранил неизменный внешний вид, цвет, аромат и вкус", - вспоминает женщина.

Едва Доралис дошла до врача, ее тело полностью перестало функционировать. После детального обследования врачи сообщили ей, что у нее ботулизм и назначили лечение.

"Вскоре я снова смогла двигать пальцами и говорить небольшими предложениями", - рассказывает бразильянка.

Кроме того, женщина провела в больнице год, чтобы полностью выздороветь и вернуться к полноценной жизни. Теперь Доралис внимательно относится к тому, где покупает еду, а также всегда смотрит на срок годности продуктов.

Владелец магазина, где женщина покупала песто, извинился за инцидент, но о каких-либо мерах в его отношении не сообщалось.